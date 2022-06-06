«Существует тот, кто переплюнул всех»: Водонаева оценила эмоциональные слова Дюжева о Донецке

По словам модели и телеведущей, она думала, что самый лютый кринж был на проекте «Звезды в Африке» от «переигрывания некоторых персонажей».

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева в «Телеграме» раскритиковала актера Дмитрия Дюжева, который крайне эмоционально и образно высказывался о своей поездке в Донецк.

«А я-то думала, что в «Звездах в Африке» был самый лютый кринж от переигрывания некоторых персонажей. Нет же, существует тот, кто переплюнул их всех». Алена Водонаева

Напомним, что Дмитрий Дюжев не так давно эмоционально говорил:

«В Донецке люди красиво одеты, а я думал, что они места себе не находят. Я приехал в улыбающийся город. Да, нелегко. Да, непросто. Да, горе. Я приехал в Донецк и понял, что это сокровище, бриллиант. Человеческого фактора и достоинства. Города, несравнимого ни с какой человеческой эпохой».

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили также негативно оценивал высказывания Дмитрия Дюжева. По его словам, даже в Кутаиси лицедеи и воры так не переигрывают.

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