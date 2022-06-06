«Все начиналось так»: Камила Валиева показала, как начинала свой путь к славе и победам

Фигуристка первый раз приняла участие в соревнованиях в мае 2010 года.

Олимпийская чемпионка Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях Камила Валиева в «Телеграме» показала, как начинала свой путь к большим победам.

Она разместила кадры, которые были сделаны в 2010 году. Тогда она участвовала в своих первых соревнованиях. На кадрах ей всего четыре годика.

«Все начиналось так. Первые соревнования. Казань. 30 мая 2010». Камила Валиева

Напомним, что Камила Валиева не смогла на играх в Пекине выиграть медаль в личном турнире. На спортсменку было оказано сильнейшее давление из-за положительного допинг-теста. Она в итоге осталась только четвертой.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.