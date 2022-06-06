«Нам нет дела, как замерзнет Германия»: Губерниев призвал обратить внимание на собственную страну

По словам комментатора, надо с честью выйти из этой ситуации.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призвал обратить внимание на Россию.

«Мы сейчас все обязаны обратить внимание на собственную страну. Алла Довлатова — моя подруга. Она каждый раз рассказывает, как замерзнет Германия. По большому счету нам до этого дела нет никакого». Дмитрий Губерниев

По словам Дмитрия Губерниева, наша задача — посмотреть на родное российское село, где не проведен газ. «Наша задача — посмотреть на школу, где нет теплого туалета и не сделан ремонт. Это момент, чтобы, как поется в песне: «Пора вернуть эту землю себе». Надо с честью выйти из этой ситуации. Посмотреть на учителей, экономику страны. Сейчас — время действия», — заявил Дмитрий Губерниев.

Напомним, что Дмитрий Губерниев — один из самых популярных российских комментаторов. У него большая армия поклонников.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.