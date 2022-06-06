Новости шоу-бизнеса: Галкин сделал громкое заявление, почему Киркоров «наехал» на Симоньян, Шукшина высказалась о Маниже

После второго концерта в Израиле Максим Галкин сделал заявление. Намекнул, что не вернется в Россию. Тем временем, публицист Михаил Шахназаров раскрыл суть конфликта Филиппа Киркорова и Маргариты Симоньян. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 5 июня, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Галкин сделал заявление после второго концерта в Израиле
После выступления в Беэр-Шева Максим Галкин так растрогался, что сделал неожиданное заявление. Муж Аллы Пугачевой намекнул, что не намерен возвращаться в Россию.
«Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам большое за такую зрительскую верность. Счастья вам, здоровья, мира обязательно. Я еще приеду. Хотя, чего? Можно уже и не уезжать», — сказал со сцены Максим Галкин.
Шахназаров раскрыл суть конфликта Киркорова и Симоньян
Недавно Филипп Киркоров набросился на Маргариту Симоньян, заступаясь за Максима Галкина. Публицист Михаил Шахназаров утверждает, что сделал поп-король это вовсе не из-за добрых побуждений.
«Там было так. Подошли люди к Филиппу и сказали: «Филимон, пойдешь на камеру, вот тебе бабки, наедь на Марго. Там перешли все границы, это же Максим Галкин». А может и без бабок… Это мое предположение», — сказал Шахназаров.
Шукшина высказалась о Маниже
Актрису Марию Шукшину возмутил тот факт, что певица Манижа, откровенно поливающая грязью России, решила вновь приехать и выступить на концерте в Санкт-Петербурге.
«Друзья, полностью разделяю ваш праведный гнев и поддерживаю. Как всегда, много комментариев, но не все представители СМИ, других структур их читают, поэтому хотела бы выложить один, как наиболее концентрирующий народное неприятие и негодование», — отметила Шукшина.
Почему Хаматова захотела вернуться в Россию
Чулпан Хаматова в феврале перебралась в Латвию и начала поливать грязью Россию. На днях стало известно, что актриса подумывает о возвращении. Причину озвучил публицист Михаил Шахназаров.
«Пожрать начинает хотеться», — заявил Шахназаров.
Дочь Долиной «забила» на свою внешность
Единственная дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская «забила» на свою внешность и не пытается придерживаться такого веса, как ее знаменитая мама. Все это произошло после развода.
«Я чего-то расслабилась, честно говоря. Мне немножко наплевать, в каком весе я нахожусь», — сказала Миончинская.
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