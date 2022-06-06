«Мы точно на такси пока не ездим»: Рудковская попросила журналистов не сочинять байки про Плющенко

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграм» попросила журналистов не сочинять байки про ее мужа фигуриста Евгения Плющенко. В то же время она не стала отрицать, что спортсмен пережил сердечный приступ.

«Кризис кризисом, конечно, но мы точно на такси пока не ездим! Это уже прямо совсем смешно! Вот так вот разлетаются сплетни, и как будто случайно в разгар нашего тура по городам России! Ну вот теперь угадайте с трех раз, кому это надо?» Яна Рудковская

Напомним, что Евгений Плющенко пережил сердечный приступ. Он плохо себя почувствовал на модном детском показе. Это случилось 1 июня. Журналисты писали, что до больницы фигурист добирался на такси.

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Добавим, что сейчас Евгений Плющенко чувствует себя прекрасно. Он выступает в шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко».

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