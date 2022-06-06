«Не трогайте»: Охлобыстин заступился за оскандалившуюся Фандеру

Недавно жена Филиппа Янковского Оксана Фандера угодила в скандал. Актриса опубликовала в своем телеграм-канале фото, на котором запечатлела флаг Украины. Многих поклонников удивили действия Фандеры, ведь совсем недавно она поддерживала действия России.

О поведении знаменитости высказались многие представители шоу-бизнеса. А вот актер Иван Охлобыстин решил заступиться за коллегу.

«Вы все знаете мое отношение к происходящему на Украине. В предательстве не замечен. Не трогайте Фандеру. Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех», — написал Охлобыстин в своем блоге.

Напомним, что Оксана Фандера родом из Украины. Она родилась в Одессе.

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