«Овечкин в костюме Putin Team гордо приедет в Вашингтон»: Губерниев — о знаменитом хоккеисте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что там, где наши спортсмены являются краеугольным камнем финансовой системы, там все в порядке. Никто россиян не трогает.

«Я говорю прежде всего про НХЛ. Кто-то там говорит, мол, давайте не пустим Овечкина. Я говорю: «Ребята, Овечкин в костюме Putin Team гордо приедет в Вашингтон, вы туда его не только пустите — вы его там обласкаете, потому что «Вашингтон Кэпиталз» сейчас без Овечкина никому не нужен». Дмитрий Губерниев

По словам Дмитрия Губерниева, не так давно президент США Джо Байден принимал хоккейную команду «Тампу Бэй». За нее играет один из лучших вратарей мира Андрей Василевский. Его спокойно принимали в Белом доме. Он заметил, что некоторых россиян американцы не могут убрать из своего бизнеса, потому что все рухнет.

Напомним, что Александр Овечкин недавно приехал в Россию из США. Его команда не смогла пройти первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

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