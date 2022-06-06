«Не слишком ли?»: Марию Шукшину разозлили афиши с Максом Барских в Санкт-Петербурге

Актриса Мария Шукшина активно ведет телеграм-каал, где высказывает свою позицию об уехавших за границу звездах и мировой ситуации в целом. На этот раз певицу возмутило то, что в Санкт-Петербурге появилась афиши с изображением Макса Барских. Сообщается, что украинский артист планирует концерт в северной столице 26 августа.

«Не слишком ли много «больших патриотов» для одного Питера?» — негодует Шукшина.

Напомним, ранее актриса раскритиковала новость о предстоящем выступлении певицы Манижи. Уроженка Таджикистана выступала против действий России и уехала в Париж. Однако накануне выяснилось, что совсем скоро она исполнит свои хиты на фестивале «Стереолето».

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