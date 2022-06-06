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«Я недодавал ребеночку»: Губерниев рассказал об увлечениях 19-летнего сына от Богословской

Как отметил телеведущий, ее наследник тяготеет к телевидению.

«Я недодавал ребеночку»: Губерниев рассказал об увлечениях 19-летнего сына от Богословской
Дмитрий Губерниев. Фото: Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Губерниев в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал об увлечениях своего единственного сына Михаила.

«Михаил Губерниев. Студент второго курса Высшей школы экономики. Отличный факультет – «Международные отношения». В то время, как они усиленно прекращаются, Михаил грызет гранит науки».

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев с сыном
Дмитрий Губерниев с сыном. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

По словам Дмитрия Губерниева, его наследнику 19 лет. «Сын похож на маму. Она хорошая. Мы довольно рано после рождения ребенка расстались как пара. И я недодавал ребеночку. Меня терзают смутные сомнения. И вот теперь мы добираем в студии программы «Звезды сошлись». Тем более, что Михаил тяготеет к телевидению», — заявил Дмитрий Губерниев.

Напомним, что Михаил Губерниев родился в 2002 году. Он окончил школу в 2020 году. Матерью Михаила является известная легкоатлетка Ольга Богословская.

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Дмитрий ГуберниевМихаил Губерниевпрограмма "Звезды сошлись"