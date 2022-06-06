«Я недодавал ребеночку»: Губерниев рассказал об увлечениях 19-летнего сына от Богословской

Как отметил телеведущий, ее наследник тяготеет к телевидению.

Телеведущий Дмитрий Губерниев в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал об увлечениях своего единственного сына Михаила.

«Михаил Губерниев. Студент второго курса Высшей школы экономики. Отличный факультет – «Международные отношения». В то время, как они усиленно прекращаются, Михаил грызет гранит науки». Дмитрий Губерниев

По словам Дмитрия Губерниева, его наследнику 19 лет. «Сын похож на маму. Она хорошая. Мы довольно рано после рождения ребенка расстались как пара. И я недодавал ребеночку. Меня терзают смутные сомнения. И вот теперь мы добираем в студии программы «Звезды сошлись». Тем более, что Михаил тяготеет к телевидению», — заявил Дмитрий Губерниев.

Напомним, что Михаил Губерниев родился в 2002 году. Он окончил школу в 2020 году. Матерью Михаила является известная легкоатлетка Ольга Богословская.

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