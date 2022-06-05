Глазами любимого мужа: Авербух запечатлел, как Арзамасова в мини-шортах возлежала на мягкой подушке

Актриса из ситкома «Папины дочки» показала, какой ее видит Илья Авербух.

Лиза Арзамасова — молодая мама. Вместе с хореографом Ильей Авербухом актриса из ситкома «Папины дочки» воспитывает сынишку Левушку. Похоже, что возлюбленная постановщика ледовых шоу сумела привести свою фигуру в дородовую форму — Елизавета может похвастаться тонкой осиной талией, стройными эталонными ножками и отсутствием целлюлита с растяжками.

Актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась свежим снимком, который сделал Илья Авербух. Так, Елизавета показала себя глазами любимого мужа. Что же, возлюбленная хореографа хороша собой и привлекательна.

Лиза Арзамасова щегольнула в небесно-голубом костюмчике с кардигаром и шортами-бермудами, изюминкой образа стал песочный топ и кроссовки в тон. Шорты с высокой посадкой подчеркнули тонкую талию Елизаветы, сделав акцент на ее стройности. Илья Авербух подловил свою молодую жену, возлежавшую на мягкой подушке.

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