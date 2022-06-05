А фартук в глине заляпала: Алина Загитова вылепила горшок в гончарной мастерской

Алина Загитова после отдыха на Мальдивах вернулась к тренировкам. Так, олимпийская чемпионка делилась свежими кадрами с катка. Подопечная Этери Тутберидзе щегольнула на льду своим фирменным прыжком. При том, что Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, она продолжает тренироваться, чтобы оставаться в форме.

Также у Алины много увлечений: она, к примеру, провела уикенд в гончарной мастерской. На свежих фото олимпийская чемпионка предстала в фартуке, заляпав его глиной. Улыбающаяся и довольная собой фигуристка похвасталась собственноручно слепленными горшком и миской.

Фигуристка щегольнула в гончарной мастерской в вишневой толстовке, трико и модных молодежных кедах. А свои длинные волосы Алина Загитова собрала в пучок, чтобы не измазать их в глине.

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