Из семи букв: Юлия Салибекова одним словом охарактеризовала свою жизнь после развода с Тиграном

Звезды «Дома-2» Тигран и Юлия Салибекова официально перестали быть мужем и женой.

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова устроила интерактив с подписчиками, во время которого ответила на их вопросы.

Разумеется, почти все касались недавнего развода Юлии с мужем Тиграном Салибековым.

Многодетную маму спросили, как ей живется без Тиграна. Юлия одним словом охарактеризовала свое состояние после развода.

«Шикарно!» — ответила Салибекова на вопрос.

Поклонников интересовало и то, смогут ли бывшие супруги наладить дружеское общение, или же обида слишком сильна.

На что Юля Салибекова ответила, что у нее обиды на Тиграна нет.

«Я осознала, что освободилась от оков, что жили вместе долго полярно-разные два человека. Зачем друг друга мучить? Это он в обиде на меня», — высказалась Юля Салибекова.

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