Белое платье, распущенные волосы: Орбакайте показала, как ее красавица-дочка от Земцова играет на рояле

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым воспитывает дочку Клавдию.

Судя по всему, наследница известного семейства пошла своими талантами в маму и знаменитую бабушку Аллу Пугачеву.

Клавдия Земцова хорошо поет и играет на фортепиано. Кристина Орбакайте в своих соцсетях поделилась видео, которым запечатлена, как ее дочь сидит за роялем и исполняет довольно сложное для ее десяти лет произведение.

«Отчетный концерт по музыке!» — подписала видео Кристина Орбакайте.

В кадре Клавдия Земцова старательно ударяет пальчиками по клавишам музыкального инструмента.

Она облачена в красивое белое платье, распущенные волосы струятся по плечам. Судя по всему, Клава Земцова из хорошенькой милой девочки скоро превратится в красивую девушку. Есть в кого!

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