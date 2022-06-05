«Капец, это что, я?»: Саша Черно из «Дома-2» показала, какой толстушкой была несколько месяцев назад

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно постоянно напоминает поклонникам о своих недавних формах.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно гордится тем, каких результатов достигла в борьбе за стройность.

За последние несколько месяцев Саша Черно избавилась от пятидесяти с лишним килограммов и продолжает худеть. В телеграм-канале звезда «Дома-2» часто показывает себя, постройневшую, и сообщает, сколько весит на данный момент.

А чтобы поклонники не забывали, какой Саша Черно была еще совсем недавно, она регулярно напоминает, как выглядела до того, как начала работать над собой.

В телеграм-канале Саша Черно разместила видео, запечатлевшее ее на одной из веселых вечеринок.

Ей самой уже не верится, что она выглядела так, мягко говоря, фактурно.

«Капец, это что, я? Осень 2021 года», — подписала Саша Черно видео.

Следом она поделилась аутентичными кадрами. На них Саша предстала похудевшей. Разница огромная. Сейчас Саша Черно выглядит совсем по-другому.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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