«Добро пожаловать домой»: Дуэйн Джонсон растрогал маму до слез, подарив ей дом

Голливудский актер Дуэйн Джонсон не только хороший отец, но и хороший сын. На днях он подарил своей матери новый дом, дизайн которого был спроектирован специально для нее.

50-летний артист рассказал в социальных сетях, что вместе с архитекторами и дизайнерами готовил это жилище около восьми недель, прежде чем пригласить возрастную маму на новоселье. Сын порадовал женщину белым интерьером со множеством национальных мотивов. А когда Ата Джонсон увидела стену с семейными фотографиями, она не смогла сдержать слез. Видео с маминой реакцией Дуэйн поделился в социальной сети.

«Мне посчастливилось купить ей несколько домов за эти годы, но этот особенный, поскольку она говорила мне снова и снова в течение последних лет: «После целой жизни путешествий я хочу, чтобы этот дом был моим последним. Это моя мечта». Мама, нет большего чувства, чем сделать тебя счастливой. Добро пожаловать домой, — написал актер под роликом. — Я всегда говорю, если у тебя хорошая мама, у тебя есть шанс стать хорошим, заботливым человеком. Давайте все вместе подарим нашим мамам большую благодарность в эти выходные и сделаем их счастливыми».

Напомним, практически вся семья Джонсона в свое время была задействована в индустрии реслинга. Его отец-спортсмен Рокки Джонсон (умер в 2020 году) происходит из темнокожих шотландцев. Мама, работавшая промоутером, родом с Полинезии.

Сам Дуэйн в юности собирался построить карьеру игрока в американский футбол, затем получил травму и перешел в реслинг, где заработал ошеломительную карьеру под псевдонимом «Скала». Параллельно он начал сниматься в кино и к 2019 году полностью перешел из статуса реслера в актерскую профессию, став самой высокооплачиваемой звездой Голливуда.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.