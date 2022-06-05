«Мастерство фотографа»: Надежда Бабкина в модных джинсах-трубах покрасовалась рядом с подросшим внуком

Певица и телеведущая Надежда Бабкина наслаждается летом в загородном особняке.

Популярная певица и соведущая программы Первого канала «Модный приговор» Надежда Бабкина – счастливая бабушка.

У Надежды Бабкиной внук Георгий, названный в честь своего прадеда, и две внучки – Верочка и Марфуша. Всех троих звезде подарил единственный сын Даниил Заседателев.

Надежда Бабкина обожает своих внуков и старается находить в своем плотном графике время на общение с ними.

В телеграм-канале Надежда Бабкина рассказала, что эти выходные провела с семьей в загородном особняке. В качестве доказательства Надежда Георгиевна поделилась снимками. Один из кадров сделал ее внук Георгий, а другой – кто-то из членов семьи.

«Летом за городом рай. Вокруг зелено, благоухает сирень, а внук оттачивает на мне мастерство фотографа», — подписала кадры Надежда Бабкина.

На фото она позирует в стильном наряде, поддерживая свое реноме «модной народной» певицы. Надежда Бабкина облачена в джинсы-трубы с необработанным краем и рубашку в вертикальную полоску и с аппликацией в виде накладного кармана.

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