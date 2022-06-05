В одинаковой одежде: Ирина Млодик запечатлела дочерей от Эммануила Виторгана в толстовках на молнии

В семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик подрастают две дочери-погодки Этель и Клара.
Очаровательные малышки с кудрявыми волосами уже давно стали любимицами в Сети.
Поклонники Эммануила Виторгана и Ирины Млодик всегда с нетерпением ждут новых фотографий Этель и Клары.
Снимками дочерей периодически делится Ирина Млодик. Так что, фанаты звездной пары могут практически в режиме реального времени наблюдать, как растут и меняются малышки.
На этот раз Ирина Млодик запечатлела Этель и Клару вместе с их папой на семейной вечеринке.
«У нас во дворике», — подписала кадр Ирина Млодик.
Дочерей она нарядила в одинаковые толстовки на молнии – серые в белый горошек.
Старшая наследница за последнее время заметно подросла и вытянулась – Этель на голову выше своей младшей сестренки Клары. Вероятно, она пошла ростом в папу Эммануила Виторгана.
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