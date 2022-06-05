В одинаковой одежде: Ирина Млодик запечатлела дочерей от Эммануила Виторгана в толстовках на молнии

Счастливые и довольные Этель и Клара позировали рядом со своим звездным папой Эммануилом Виторганом.

В семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик подрастают две дочери-погодки Этель и Клара.

Очаровательные малышки с кудрявыми волосами уже давно стали любимицами в Сети.

Поклонники Эммануила Виторгана и Ирины Млодик всегда с нетерпением ждут новых фотографий Этель и Клары.

Снимками дочерей периодически делится Ирина Млодик. Так что, фанаты звездной пары могут практически в режиме реального времени наблюдать, как растут и меняются малышки.

На этот раз Ирина Млодик запечатлела Этель и Клару вместе с их папой на семейной вечеринке.

«У нас во дворике», — подписала кадр Ирина Млодик.

Дочерей она нарядила в одинаковые толстовки на молнии – серые в белый горошек.

Старшая наследница за последнее время заметно подросла и вытянулась – Этель на голову выше своей младшей сестренки Клары. Вероятно, она пошла ростом в папу Эммануила Виторгана.

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