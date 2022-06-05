«Это моя первая беременность»: 35-летняя Юлия Ефременкова из «Дома-2» сделала публичное признание

Бывшая участница и экс-ведущая проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова в последний день мая сообщила поклонникам потрясающую новость.

Она раскрыла, что находится на приличном сроке беременности. Юлия Ефременкова призналась, что счастлива носить ребенка от любимого мужчины Мондезира.

После того, как беременность была рассекречена, Юлия Ефременкова начала подробно рассказывать, с чем столкнулась в первом триместре.

И надо же, в Сети нашлись недовольные тем, что будущая мама в своем микроблоге решила быть откровенной, признаваясь, как ей было тяжело в первые недели ожидания малыша.

Юлия Ефременкова решила объяснить всем непонятливым мотивы своего поведения.

«Это моя первая беременность в 35 лет. И да, я хочу делиться своим самочувствием с людьми, которые на меня подписаны, которые радуются вместе со мной, с которыми мы уже стали одной большой дружной семьей. Поэтому, если кого-то не устраивает, о чем я пишу, можно покинуть мою страницу, по-другому не будет!» — предупредила Юлия Ефременкова.

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