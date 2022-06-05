«Выходные – только так!»: Тарасов расцеловал Костенко во время прогулки с тремя детьми

Бывший футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко воссоединились после долгой разлуки.

Экс-футболист Дмитрий Тарасов довольно продолжительное время жил без жены Анастасии Костенко.

Модель забрала троих детей и уехала в гости к своим родным в город Сальск Ростовской области. Дмитрий Тарасов по каким-то причинам не последовал за женой, сыном и дочками.

Не исключено, что пара просто делала паузу в отношениях.

На днях Анастасия Костенко вместе с детьми вернулась из Сальска в Москву. Это воскресенье большая семья провела, гуляя по столице.

В микроблоге Дмитрий Тарасов поделился видео, которым запечатлел, как он с Костенко, сыном и дочками прогуливается по Москве. В какой-то момент супруги улучили момент и слились в поцелуе.

«Выходные – только так!» — подписал видео Дмитрий Тарасов.

Преданные фанаты Тарасова тут же заявили, что на их с Костенко семью приятно смотреть, и попросили продолжать в том же духе.

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