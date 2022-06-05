«Верунчик прокляла меня»: Миро раскрыла, за что ее ненавидит спасшаяся бегством в Италию Брежнева

В своем телеграм-канале известный блогер Лена Миро порассуждала на тему гендерного восприятия возраста.
Она задалась вопросом, почему женщины так боятся своих лет и в большинстве своем предпочитают скрывать это обстоятельство.
«Вообще, так странно — бабы после 35 (а порой, и после 30) вообще о возрасте не говорят. «Днюшка сегодня? Сколько тебе?» В ответ на такие вопросы могут и рожу расцарапать, и волосики выдернуть», — искренне удивилась положению дел Лена Миро.
Тут же она вспомнила историю с певицей Верой Брежневой, озвучив несколько иной, к которому привыкли поклонники, возраст экс-солистки группы «ВИАГра».
Лена Миро утверждает, что Вере Брежневой не сорок лет, а немного побольше – сорок четыре. Вера Брежнева отреагировала эмоционально и резко на публичное оглашение этой цифры своего возраста.
«Помню, как Верунчика Галушку-Брежневу с 44-летием поздравила в […] соцсети, так она прокляла меня», — добавила Лена Миро.
Напомним, в эти дни Вера Брежнева находится в Италии, где у нее есть вилла в прекрасном месте. Возвращаться на родину звезда пока не планирует.
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