«Расписались в ЗАГСе! Пьяного везла домой»: Тюльпанова вспомнила свою свадьбу с Кержаковым

Зато с новой невестой футболист закатил пир на весь мир. Похоже, что экс-возлюбленной Александра Кержакова обидно до сих пор.

Александр Кержаков в третий раз сходил в ЗАГС. Его возлюбленной стала продюсер Евгения Ледащева. Ради новой невесты футболист устроил пышный праздник — все как полагается на свадьбе. Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Среди гостей были не только звезды футбола, но и шоу-бизнеса. Со сцены молодоженов развлекала Манижа.

Узнав о женитьбе экс-возлюбленного Милана Тюльпанова припомнила, какой была ее свадьба с футболистом. Так, блондинка дала понять, что Александр Кержаков попросту не дал ей устроить торжество, о котором она когда-то мечтала. На тот момент спортсмен разводился с экс-женой Екатериной Сафроновой, и забирал их общего ребенка. Поэтому, как успокаивал молодую невесту футболист, устраивать пышных застолий он не хотел — все это напоминало Кержакову пир во время чумы. Так что, как таковой свадьбы у Миланы Тюльпановой не было.

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«Мы просто расписались в ЗАГСе, я надела коктейльное платье, потом посидели в ресторане, а вечером я его пьяного везла в машине до дома. В то время он, кстати, переписывался с Алисой Аршавиной параллельно», — уточнила Милана Тюльпанова в беседе со «СтарХитом».

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