Младшая сестра Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка

В полку Миддлтонов ожидается прибавление! Но не у Кейт.

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон ждет третьего ребенка. Эту информацию изданию People подтвердили сразу несколько источников.

А поводом для расспросов послужило того, что 4 июня 38-летняя светская львица с трудом скрывала округлившийся живот в зеленом платье на концерте Party at the Palace, устроенном возле Букингемского дворца в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II.

больше по теме Пиппа Миддлтон приглашала в гости Меган Маркл всего пару раз Источник в Букингемском дворце рассказал, почему сестра герцогини Кембриджской холодна с женой принца Гарри.

Напомним, в мае 2017 года Пиппа вышла замуж за бывшего автогонщика Джеймса Мэттьюза. Через год у супругов родился сын Артур, а в марте 2021-го – дочь Грейс. И, как мы видим, приближенная к королевской семье дама продолжает исправно дарить своему мужу наследников, а сестрице Кейт и принцу Уильяму – племянников. Так держать, Пиппа!

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