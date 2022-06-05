Осанка Хюррем султан: Мерьем Узерли грациозно поедала обед, пока ей делали укладку

Актриса и модель немецко-турецкого происхождения Мерьем Узерли получила мировую известность после роли Хюррем султан в культовом турецком сериале «Великолепный век».

Сейчас Мерьем Узерли невероятно востребована. Она часто бывает на съемках, график у нее настолько плотный, что Мерьем приходится совмещать, например, обед и укладку волос.

В микроблоге звезда сериала «Великолепный век» поделилась видео, на котором запечатлела один из таких моментов.

Мерьем Узерли сидит за накрытым столом, перед ней в тарелке рыба, которую актриса сбрызгивает соком лимона и начинает поедать.

За спиной Мерьем Узерли находится стилист по волосам. И в то время, как звезда ест, мастер сбрызгивает лаком ее локоны и укладывает их.

Вероятно, это делается ради экономии времени.

Поклонники Мерьем Узерли явно не оставят без внимания тот факт, что у нее стать и осанка Хюррем султан.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.