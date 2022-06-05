Осанка Хюррем султан: Мерьем Узерли грациозно поедала обед, пока ей делали укладку

Актриса и модель немецко-турецкого происхождения Мерьем Узерли получила мировую известность после роли Хюррем султан в культовом турецком сериале «Великолепный век».
Сейчас Мерьем Узерли невероятно востребована. Она часто бывает на съемках, график у нее настолько плотный, что Мерьем приходится совмещать, например, обед и укладку волос.
В микроблоге звезда сериала «Великолепный век» поделилась видео, на котором запечатлела один из таких моментов.
Мерьем Узерли сидит за накрытым столом, перед ней в тарелке рыба, которую актриса сбрызгивает соком лимона и начинает поедать.
За спиной Мерьем Узерли находится стилист по волосам. И в то время, как звезда ест, мастер сбрызгивает лаком ее локоны и укладывает их.
Вероятно, это делается ради экономии времени.
Поклонники Мерьем Узерли явно не оставят без внимания тот факт, что у нее стать и осанка Хюррем султан.
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