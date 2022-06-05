«Он же сказал уже, что устал»: что Максим Галкин говорил о Владимире Зеленском на своем концерте

Как отмечал юморист, его спрашивали, хочет ли он стать президентом Украины.

Телеведущий Максим Галкин во время своего концерта в Кремле в 2021 году не раз упоминал фамилию президента Украины Владимира Зеленского.

«В комментариях написали: «Собираетесь вы стать президентом Украины?». А там же не знаешь, кто это написал. Простая бабушка из Украины или кто-то, чтобы спихнуть меня отсюда. Может, сам Зеленский. Он же сказал уже, что устал. Понимаете, поэтому ситуация сложная». Максим Галкин

Как отметил Максим Галкин, ему даже позвонила знакомая ведунья, маг в третьем поколении. «Она снимет отворот-поворот. Сказала, что на мне лежит 15 проклятий. Десять от Соловьева и пять от Киселева. Еще два сглаза от Норкина. Она говорит: «Максим, хочешь я поставлю зеркало. На них все отразится». Я сказал: «Они в зеркале не отражаются», — заявил юморист.

Напомним, что Максим Галкин уже три месяца находится в Израиле. Сейчас у него идут концерты в этой стране. На них – полные аншлаги.

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