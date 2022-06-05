«В Израиле стали как все?»: дети 73-летней Пугачевой вдали от родины живут самой обычной жизнью

Двойняшки Гарри и Лиза резвятся на пляже, ныряя в море.

Алла Пугачева с семьей четвертый месяц живет в Израиле. Дети шоумена Максима Галкина за это время привыкли к полной свободе: отдых на пляже, купание в море, экскурсии и главное — все без пристального внимания окружающих.

За границей едва ли кто-то сможет опознать, в какой именитой семье растут восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза. А на родине, если бы дети певицы вышли на променад со звездными родителями, их бы тут же обступила толпа с фотоаппаратами. В Израиле двойняшки живут точно также, как и их сверстники — самой обычной жизнью, так как местных папарацци они едва ли привлекают.

Ну а сам шоумен Максим Галкин подловил, как их с Аллой дети резвились на пляже и ныряли в море. При этом вели себя двойняшки Гарри и Лиза как самые обычные дети, не стесняясь демонстрировать чувства и переполняющих их эмоции. Шутки, смех, и довольное ворчание Максима Галкина только скрасили уикенд на море.

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