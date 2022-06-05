«В Кутаиси, где каждый второй лицедей, а третий – вор, так не переигрывают»: Кушанашвили — о Дюжеве

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграм» негативно отозвался об актере Дмитрии Дюжеве, который ранее в разговорах с журналистами расхвалил Донецк и его жителей.

«Даже в Кутаиси, где каждый второй лицедей, а каждый третий – вор в законе, так не переигрывают, добиваясь признания. И уж не знаю – чего». Отар Кушанашвили

Напомним, что Дмитрий Дюжев не так давно эмоционально говорил: «В Донецке люди красиво одеты, а я думал, что они места себе не находят. Я приехал в улыбающийся город. Да, нелегко. Да, непросто. Да, горе. Я приехал в Донецк и понял, что это сокровище, бриллиант. Человеческого фактора и достоинства. Города несравнимого ни с какой человеческой эпохой».

Заметим, что Дмитрий Дюжев – популярный актер. В числе его известных актерских работ такие фильмы, как «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», телесериал «Бригада» и другие.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.