Стала красоткой: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» кокетливо приспустила рубашку и засветила роскошную грудь

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно в последнее время демонстрирует, что обладает прекрасными качествами.

Она умеет добиваться поставленных целей и наделена недюжинной силой воли, помогающей ей к победе.

Больше полугода назад Саша Черно решилась на кардинальные меры и начала усиленно худеть. К этому дню экс-участница «Дома-2» распрощалась уже больше, чем с пятью десятками килограммов.

В телеграм-канале Саша Черно часто делится видео, на которых демонстрирует результаты преображения. Очевидно, что Саша Черно получает удовольствие, глядя на себя, нынешнюю.

На этот раз она разместила видео, которое сделала во время субботней вечеринки в развлекательном заведении. В кадре Саша Черно предстала в белой рубашке, которую кокетливо приспустила, чтобы невзначай засветить пышную грудь.

«Дабы дальше все пошло, поболело и прошло», — процитировала Саша Черно строчку известной песни.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.