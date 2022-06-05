«У Макса — аншлаг, а если бы Аллуся дала «чес» по Израилю?»: что россияне говорят о заграничном турне Галкина

Муж Примадонны уже выступил в Тель-Авиве и городке Беэр-Шева.

Многие поклонники шоумена Максима Галкина недоумевают, почему Примадонна не берет пример с мужа. Так, верные почитатели певицы уверены, что 73-летняя Алла Пугачева могла быть дать сольный концерт хотя бы в одном израильском городе, отбив тем самым гонорар, который ее муж насобирает за все турне.

Однако Примадонна уже давно объявила о своем уходе со сцены. Алла Борисовна наслаждается заслуженной пенсией, воспитывает двойняшек Гарри и Лизу и живет в свое удовольствие. Артистка даже не вникает в бытовые вопросы: все счета оплачивает Максим. Так, шоумен дал понять, что взвалил на свои плечи все финансовые моменты — он единственный добытчик в семье.

«У Макса — аншлаг, а если бы Аллуся дала «чес» по Израилю?», «Алла бы одним сольником отбила гонорар за турне Максика», «Зато сколько народу собрал в зале!», «Алла давно на пенсии, ей все эти пляски уже не нужны», «Алла бы, поди, одним плевком на сцене отбила бы гонорар за целое турне Макса», «Молодец! Даже в Израиле нашел публику», — пишут фолловеры.

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