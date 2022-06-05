«Я никому не перешла дорогу»: Ольга Бузова объяснила, почему решила выйти на сцену МХАТа

По словам телеведущей и певицы, она просто исполнила свою мечту.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в программе «Света вокруг света» объяснила, как оказалась на сцене в прошлом году МХАТа имени Горького.

«Для меня это был не хайп. Это была моя мечта. Меня пригласили играть в театре. Я исполнила свою мечту. Я никому не перешла дорогу. Получила эту роль. Меня утвердил Эдуард Бояков». Ольга Бузова

По словам Ольги Бузовой, те, кто успели попасть на спектакли с ее участием, восторженно говорили. Они не думали, что она так гармонична. «Я играла девушку, которая поет. Любовницу Сталина, которая его спасла. Там интересный сюжет. У меня была большая женская роль. Я на сцене находилась за весь спектакль 15 минут. Сцена – это моя жизнь. Я прекрасно себя чувствую», — заявила Ольга Бузова.

Напомним, что Ольга Бузова лишилась своей роли во МХАТе имени Горького после прихода на должность директора Владимира Кехмана. Он попросил певицу на выход.

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