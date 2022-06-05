«Мне очень симпатична эта страна»: Дана Борисова объяснила, почему ее дочь уедет из России

По словам телеведущей, Полина мечтает об образовании за рубежом.

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее дочь Полина Аксенова собирается получать образование в Корее.

«Она очень любит Корею. Давно увлекается этой страной. У нее внешность, как у корейской девочки. Она говорит: «Мама, я уеду туда, буду там работать. Получу образование». Мне очень симпатична эта страна. Я ее поддерживаю. Почему бы и нет». Дана Борисова

Как добавила Дана Борисова, в Корее ее дочери нужны будут деньги. «Она что поедет в Корею без юаня в кармане что ли?», — заявила Дана Борисова, намекая, что средства должен выделить отец девушки.

Напомним, что у Даны Борисовой были крайне непростые отношения с дочерью. Полина Аксенова даже уходила жить к отцу.

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