Как отметила журналистка, российская модель – самая красивая в мире.

Журналистка Надежда Стрелец в «Телеграм» рассказала, без чего никогда, как она считает, не сможет прожить Запад.

«На Западе могут отказаться от чего угодно русского, но не от нефти, газа, Овечкина и Ирины Шейк». Надежда Стрелец

Как добавила Надежда Стрелец, Ирина Шейк — самая красивая русская девушка в мире.

Напомним, что Ирина Шейк уже много лет живет в Америке. Она участвует в модных показах, несмотря на ситуацию на Украине. Александр Овечкин не так давно вернулся в Россию. Его заокеанская команда вылетела из плей-офф Кубка Стэнли.

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