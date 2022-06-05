«Нефть, газ, Овечкин и Шейк»: Стрелец рассказала, отчего не сможет никогда отказаться Запад

Журналистка Надежда Стрелец в «Телеграм» рассказала, без чего никогда, как она считает, не сможет прожить Запад.
«На Западе могут отказаться от чего угодно русского, но не от нефти, газа, Овечкина и Ирины Шейк».
Как добавила Надежда Стрелец, Ирина Шейк — самая красивая русская девушка в мире.
Напомним, что Ирина Шейк уже много лет живет в Америке. Она участвует в модных показах, несмотря на ситуацию на Украине. Александр Овечкин не так давно вернулся в Россию. Его заокеанская команда вылетела из плей-офф Кубка Стэнли.
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