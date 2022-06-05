Аврорушка: оставшаяся без волос Алена Ашмарина из «Дома-2» предстала с одной из дочерей-близняшек

Экс-участница реалити-шоу Алена Ашмарина души не чает в своих крошках.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина одна растит четверых дочерей, которых родила от разных мужчин.

Старшая наследница Алены Патрисия появилась на свет в браке, вторая дочь родилась от отношений Ашмариной с экс-участником «Дома-2» Ильей Григоренко, а папа близнецов Арианы и Авроры бросил Алену беременной.

Сейчас у Алены Ашмариной есть избранник, который сумел подружиться с ее крошками.

Периодически Ашмарина показывает в микроблоге своих дочерей. На этот раз она предстала с одной из близняшек, Авророй. Девочка – блондинка, как и ее мама.

«Алена, почаще показывай нам Аврорушку», «Какие вы милые обе», «Маленький ангелочек с мамой», — прокомментировали снимок Алены с дочкой подписчики Ашмариной.

Напомним, сейчас Алена Ашмарина ходит без волос. Не так давно она побрилась налысо, чтобы поддержать старшую дочку Патрисию, на лице которой остался шрам от ожога.

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