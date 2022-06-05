«Народное неприятие и негодование»: Шукшина высказалась о Маниже и ориентации некоторых звезд

Актриса Мария Шукшина негативно высказалась о певице Маниже, которая, как она считает, не первый раз откровенно поливает грязью Россию.

«Друзья, полностью разделяю ваш праведный гнев и поддерживаю. Как всегда, много комментариев, но не все представители СМИ, других структур их читают, поэтому хотела бы выложить один, как наиболее концентрирующий народное неприятие и негодование». Мария Шукшина

Ниже Мария Шукшина разместила комментарий. В нем, в частности, говорится, что люди должны перестать покупать билеты на шоу «поющих трусов». Также в комментарии утверждается, что историк моды Александр Васильев – «яркий представитель ЛГБТ», а его «другом» является Николай Цискаридзе.

Также в комментарии говорится, до сих пор продолжается турне по России Филиппа Киркорова.

«Представители нацменьшинств откровенно издевающиеся над страной — это уже модный тренд, где и одержимая реально Наргиз через два дня после «депортации» появляется на экранах, и Манижа, не первый раз поливающая грязью Россию. Доколе?», — говорится в комментарии.

Напомним, что Манижа представляла Россию на «Евровидении». В последнее время она сделал несколько противоречивых заявлений относительно ситуации на Украине.

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