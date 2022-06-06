Один наряд – два тренда: Валерия пришла на ТВ в алом платье с рукавами-окороками

Такой образ наверняка бы оценила Эвелина Хромченко на «Модном приговоре».

Певица Валерия принимает участие в шоу «Ты супер 60+», войдя в состав его жюри. Артистка всегда отличалась хорошим вкусом и умела одеваться, поэтому не удивительно, что на запись последнего проекта она пришла в модном платье, которое привлекало к себе внимание.

Артистка облачилась в алое платье с V-образным вырезом и двумя трендовыми элементами: драпировкой в области бедер и пышными рукавами-окороками.

Эвелина Хромченко ранее на «Модном приговоре» рассказывала об этих элементах современного костюма. Она предупреждала, что складки ткани рекомендованы там, где нужно увеличить объем. И очень осторожными с ними надо быть пышным дамам.

Рукава-окорока всегда смотрятся нарядно, но также могут сыграть злую шутку, если их хозяйка обладает широкими плечами – они будут выглядеть еще объемнее.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.