Похудела после «Звезд в Африке»: Валя Карнавал задрала майку, показывая, что под ней прячется

Блогер готовится к свадьбе и работает над собой.

Ни для кого уже не секрет, что экс-участники шоу ТНТ «Звезды в Африке» Саша Стоун и Валя Карнавал собираются пожениться.

Блогеры встретились на одной съемочной площадке, пытались оставаться под камерами друзьями, но даже телезрителям с самого начала было понятно, что между ребятами на самом деле проскользнули совсем иные чувства.

Как и любая невеста Валя Карнавал активно приводит себя перед бракосочетанием в порядок. Тиктокерша заметно похудела после проекта, где вопреки голоду умудрилась поправиться, а также подкачала мышцы ног и пресса.

Всю эту красоту Карнавал показала в своем телеграме, задрав игриво майку и примерив коротенькие шортики.

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