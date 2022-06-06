«Чтобы муж всегда был рядом»: Ирина Агибалова из «Дома-2» поделилась тревожными мыслями

Бывшая участница «Дома-2», телебабушка Ирина Агибалова имеет, кажется, все, о чем может мечтать женщина.

У нее любящий муж, трое прекрасных детей – две дочери и сын, четверо внуков, квартира в Москве, вилла на Кипре…

Ирина Агибалова признается, что она счастлива, но вместе с тем признается, что боится все это потерять. Периодически 57-летнюю Ирину Александровну обуревают грустные мысли о вечном.

Любуясь уходящим за горизонт солнцем, Ирина Агибалова провела параллель. Телебабушка явно ощутила, что на земле ничто не вечно.

«Я увидела не просто закат солнца. Я увидела эту картину, как закат жизни. И стало так грустно. Хочется очень, чтобы мои дети и внуки были счастливы, чтобы муж всегда был рядом. Чтобы не быть никому обузой. Чтобы семья всегда оставалась дружной и сплоченной. Чтобы мирное небо было. Слишком много хочу, да?» — высказалась Ирина Агибалова в микроблоге.

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