Сбежал вслед за Галкиным в Израиль: Лазарева вытащила Щаца из России, но он все равно оставил юмористку

Татьяна Лазарева в настоящий момент перебралась жить в Испанию, в свою виллу в Марбелье. Россию также покинули ее дети и муж Михаил Шац. Артистка опровергла информацию, что они разошлись.

«Мы женаты! Мы не разводились! Все так этого ждут, что наверное, мы когда-нибудь разведемся!» — сказала Лазарева в программе «А поговорить?»

Вместе с тем в их отношениях не все так просто. Михаил Шац хоть и последовал вначале вслед за женой, в настоящий момент обосновался в одной стране с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой.

«Миша в Израиле. Улетел искать приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать», — поведала Лазарева.

Она призналась, что хочет все время руководить супругом, отчасти относясь к нему, как к ребенку, а он пытается этому противостоять. И, дескать, они дошли до такого уровня взаимоотношений, что не запрещают друг другу строить свой путь отдельно друг от друга. Однако и свободными свои отношения с мужем Лазарева называть не хочет. Татьяна заверила, что не позволяет себе связи с другими мужчинами.

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