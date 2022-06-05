«Очень хотела»: Королева объяснила, почему ее мать не прилетела на юбилей отца Киркорова из США

По словам певицы, душой ее родительница в России.

Певица Наташа Королева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему ее мама не приехала на юбилей Бедроса Киркорова из Америки.

«Он сразу меня спросил, почему мама не прилетела. Я говорю: «Далекий перелет теперь. Много пересадок надо делать». Она очень хотела. И душой она здесь. Они спелись в Майами. Очень дружат». Наташа Королева

По словам Королевой, Бедрос все прекрасно помнит. «Я в свои 49 забываю, как меня зовут иногда. А он в 90 всех помнит. Круто!», — заявила Наташа Королева.

Напомним, что Людмила Порывай давно живет в Майами. Дочь нередко ее навещает.

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