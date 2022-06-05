Доказал, что востребован: Галкин похвастался полными залами на его выступлениях в Израиле и заявил, что готов остаться

Пародист Максим Галкин уверен, что ему не стоит уезжать из Израиля. У его жены Аллы Пугачевой несколько иное мнение.

Звездная пара Максим Галкин и Алла Пугачева уже больше трех месяцев безвыездно находятся в Израиле вместе с детьми Гарри и Лизой.

Чтобы обеспечить своей семье достойный уровень жизни, Максим Галкин начал давать концерты в Израиле. В первые дни июня состоялись первые выступления пародиста.

В микроблоге Максим Галкин доказал, что востребован в Израиле. Артист разместил видео, на котором видно, что в залах во время его выступления нет свободных мест.

После концерта Максим Галкин поблагодарил поклонников за теплый прием, заявив, что ему не хочется уезжать из Израиля.

«Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам большое за такую зрительскую верность. Счастья вам, здоровья, мира обязательно. Я еще приеду. Хотя, чего? Можно уже и не уезжать», — сказал со сцены Максим Галкин на концерте в Беэр-Шева.

Правда, у его жены Аллы Пугачевой другое мнение. Алла Борисовна не раз высказывалась на предмет того, что хочет вернуться в Россию осенью этого года.

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