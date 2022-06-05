«Наш пупсик»: беременная Катя Токарева из «Дома-2» показала будущего малыша на УЗИ

Экс-участница реалити-шоу Катя Токарева поделилась видео, на котором можно рассмотреть личико еще не родившегося ребенка.

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян ждут первенца. На днях Катя Токарева рассекретила свою беременность, сообщив, что находится на 26-й неделе ожидания ребенка.

Теперь же Катя Токарева разместила в микроблоге видео, которое записала в кабинете врача УЗИ-диагностики.

Изображение довольно хорошего качества. Так что, в кадре видно личико – носик и лобик будущего ребенка Кати Токаревой и Юры Слободяна.

«Наш пупсик, там нормально», — подписала видео Катя Токарева.

Подписчики тут же забросали ее вопросами о том, как они с мужем планируют назвать ребенка.

«Нравится Ян, Марк, Дорофей, Стефан, но он Марк», — ответила Катя Токарева.

Напомним, на днях экс-участница рассекретила и пол малыша, показав трогательное видео, которым запечатлела, как сообщает мужу о том, что у них будет мальчик.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.