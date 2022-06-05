Хит этого лета: Бородина в платье-трубе молочного цвета отметилась в Стамбуле

Ксения Бородина – большая поклонница турецких сериалов. Поэтому по прилете в Стамбул она поспешила пройтись по знаковым для нее местам – там, где снимали такие сериалы, как «Постучись в мою дверь» и «Черная любовь».

Также ведущая появилась на съемочной площадке «Основание Осман», где встретила турецкого актера Бурака Озчивита.

Готовясь к встрече с кумиром, Ксения Бородина подготовила специальный наряд, тот, который отлично подчеркивает фигуру. Знаменитость облачилась в платье-трубу молочного оттенка.

Ранее его рекомендовала Эвелина Хромченко, она предупреждала, что платье-трубу стоит носить только стройным девушкам, поскольку кроме достоинств, оно также выделяет и недостатки тела.

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