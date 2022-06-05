Шанс есть! Узнавшая правду о Брутян и Прилучном Муцениеце показала довольную улыбку

Ранее выяснились, что «мажор» устроил пиар-акцию с коллегой по фильму.

О том, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян просто занимаются пиаром, а вовсе не крутят любовь говорили многие. Но немало находилось и тех, кто действительно верил в искренность их чувств – уж больно пара смотрится гармонично (или играют хорошо).

В итоге все-таки выяснилось, что правы первые. Зепюр Брутян в личном блоге рассекретилась – показала кадры с отъезжающими вдаль декорациями и поблагодарила публику за подписчиков, которых набралось у нее немало во время ее псевдоромана с Павлом Прилучным.

Ну а Агата Муцениеце следом выставила в своем телеграме ответочку – свою фотографию с загадочной улыбкой.

Интересно, что теперь напишет блогер Лена Миро, которая говорила, что Павел не просто так предпочел Зепюр? В любом случае шанс у Агата Муцениеце воссоединиться с бывшим мужем теперь значительно вырос.

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