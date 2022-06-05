«Невероятно эгоцентрична!»: Викторию Бекхэм раскритиковали за пост-поздравление Елизаветы II

Виктория Бекхэм оригинально поздравила королеву Великобритании с 70-летием правления. 4 июня знаменитый дизайнер и икона стиля опубликовала в социальной сети серию коллажей, на которых она сфотографирована в тех же позах и занятиях, что и Елизавета II в разные годы.

Светская львица написала, что правительница уже 70 лет вдохновляет множество людей, в том числе и ее. Посыл Виктории, конечно, понятен, но многие ее подписчики удивились тому, как легко и беспечно модельер сравнила себя с королевой.

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Вот лишь несколько комментариев, оставленных под постом госпожи Бекхэм:

«Как ты сравниваешь себя с настоящей королевой»;

«Верх неуважения, но, к сожалению, здесь нет ничего удивительного»;

«Неуместно публиковать такое о себе»;

«Как, черт возьми, вам удается сделать все это о себе. Кошмарно»;

«Какой это тип дани уважения? Ошеломленный»;

«Не сравнивай себя с такими фото. Это не твое место и никогда не будет»;

«Такой нарциссический пост! Разве можно поздравлять кого-то другого, обращая внимание на себя? Невероятно эгоцентрична!»

Похоже, Виктория разом потеряла несколько очков уважения своих подписчиков.

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