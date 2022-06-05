«В Турцию летали, а Бали-бея не видали»: Ксения Бородина снимком с Бураком Озчивитом разбила сердца фанаток

Исполнилась заветная мечта Ксении Бородиной, которая сумела пробиться на съемочную площадку турецкого сериала «Основание Осман». Если Виктория Боня на кинофестивалях позировала с Мерьем Узерли, то ведущая проекта «Дом-2» хотела заполучить фото с Бураком Озчивитом. Как оказалось, светская львица давняя поклонница красавца-турка. Симпатией к этому актеру Ксюша прониклась, посмотрев сериал «Черная любовь».

Чувства Карана и Неслихан настолько растрогали Бородину, что она не устояла перед соблазном полететь в Турцию. Вот только получить заветное фото с Бураком Озчивитом ей удалось не сразу.

Кстати, поклонницы актера могут только позавидовать Бородиной, совместным снимком с красавцем мужем Фахрийе Эвджен теледива разбила сердца многих русских фанаток. «В Турцию летали, а Бали-бея не видали», «Круто! Повезло Ксюше», «Каждая бы мечтала вот так приобнять Кемаля», «Везет! Завидуем», «Ну чем не султанша??» — шутят подписчики.

«Это произошло! Три года!! Девочки, хочу сразу объяснить, именно герой Кемаль меня очаровал так! Самый мой любимый сериал «Черная любовь». Благодаря ему я полюбила этот город и турецкие сериалы. И вчера я была в шоке, побывав на съемках «Основание Осман» и лично увидев всю съемочную площадку и игру главных актеров, понимаешь, какой это титанический труд. Одни сценические костюмы чего стоят, весят по 10-15 кг и ты вынужден плавиться в них целый день в жару. Знаете, нет легкого труда и то, что нам кажется красивой картинкой и выглядит на экране всего пару секунд, снимается часами, а то и сутками», — отметила Ксения.

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