Такая кругленькая: беременная Юля Ефременкова из «Дома-2» подчеркнула животик в мини-платье изумрудного оттенка

Экс-ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова отправилась на прогулку вместе с отцом будущего малыша Мондезиром.

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет первенца от своего избранника Мондезира.

Будущий малыш – очень долгожданный. 35-летняя Юлия часто подчеркивает, что это ее первая беременность, и с радостью делится деталями своего прекрасного состояния с поклонниками.

Юлия Ефременкова старается носить максимально женственные наряды, которые подчеркивают ее меняющиеся каждый месяц формы.

На этот раз на прогулку с Мондезиром Юлия Ефременкова отправилась в мини-платье свободного кроя изумрудного оттенка. Наряд будущей мамы придал Юлии неповторимое очарование. Правда, Ефременкова призналась, что чувствует себя не очень комфортно.

«Вы все говорите, чтобы я носила платья, — обратилась к поклонникам Юлия Ефременкова в одном из кадров. – А я замерзла».

Напомним, примерно на том же сроке, что и Юлия Ефременкова, сейчас находится другая экс-участница «Дома-2» — Катя Токарева. Она ждет мальчика.

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