Джо Байден пожелал удачи Илону Маску в его путешествии на Луну

Так американский президент ответил на опасение предпринимателя в скором крахе экономике США.

Богатейший человек в мире Илон Маск имеет плохие предчувствия на счет американской экономики. Из-за этого он приостановил прием на работу в свою компанию и собирается сократить число сотрудников на 10%. Об этом говорится во внутреннем письме корпорации Tesla, опубликованном агентством Reuters.

4 июня президент США Джо Байден дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал опасения известного бизнесмена.

Политик отметил, что, пока Маск боится за американскую экономику, компания Ford значительно увеличивает свои инвестиции (вероятно, в разработку новых электромобилей, считает президент), а корпорация Intel создает 20 тысяч новых рабочих мест по производству компьютерных микросхем.

Американский глава отметил, что «нет никаких сомнений в том, что высокие цены, особенно на бензин и продукты питания, являются реальной проблемой для людей», но «у американского народа есть все основания быть уверенным в том, что мы справимся с этими проблемами».

«Так что, знаете, удачи ему в его путешествии на Луну», — сказал Байден о Маске.

Илон, кстати, ответил политику в Twitter — поделился ссылкой на новость о том, что NASA и компания SpaceX будут разрабатывать коммерческий посадочный модуль на Луну в рамках программы Artemis, и написал: «Спасибо, господин президент!»

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