Их одалживала и леди Ди! Кейт Миддлтон в платье миди оттенка гоголя-моголя щегольнула в серьгах Елизаветы II

Кейт Миддлтон вместе с членами монаршей семьи посетила службу благодарения в соборе Святого Павла в Лондоне. По этому случаю невестка Елизаветы II покрасовалась в ее серьгах, пишет Daily Mail.

На публике герцоги Кембриджские появились без детей: у принца Уильяма трое отпрысков — принц Джордж, которому вот-вот исполнится девять лет, принцесса Шарлотта, ей семь лет и четырехлетний принц Луи. Дети супружеской четы присутствовали на традиционном параде Trooping The Colour. Однако службу в честь празднования 70-летия правления Елизаветы II они пропустили.

Для торжественного повода Кейт Миддлтон выбрала платье миди Emilia Wickstead ультрамодного оттенка гоголя-моголя. Образ герцогини Кембриджской дополнили шляпка в тон и бежевые замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi, которые имеются в ее гардеробе как минимум в шести разных цветах, перчатки и клатч.

Также ярким акцентом лука Кейт Миддлтон стали серьги из коллекции Елизаветы II. Это украшение бабушка принца Уильяма получила в качестве подарка на свою свадьбу с принцем Филиппом от правителя Бахрейна. Эти серьги Елизавета II в свое время одалживала и леди Диане.

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