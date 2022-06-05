«Меня все ненавидят. За что?»: облившая россиян грязью Лазарева запричитала в Испании

Татьяна Лазарева призналась, что ее детям сейчас тоже непросто.

Юмористка Татьяна Лазарева выбрала непростой жизненный путь, улетев в Испанию на ПМЖ и забрав с собой экс-мужа Михаила Шаца, а также двух дочек. Она призналась, что ее детям сейчас очень трудно, тем более путь этот они выбрали не по своей воле.

Нелегко приходится и самой Татьяне Лазаревой, которая пожаловалась в программе «А поговорить?» на сильнейший хейт. Чтобы как-то восстановиться психологически и почувствовать себя нужной, она занялась благотворительностью, помогая беженцам устроиться в эмиграции.

«С таким количеством хейта, с которым я столкнулась, мне, конечно, нужна какая-то связь и поддержка от тех людей, которым я помогла. Обратная связь в соцсетях очень нужна. Очень страшно остаться одному с этим хейтом. Вот думаешь: «Господи, меня все ненавидят. Я вообще не понимаю – за что? Зачем?» И когда ты получаешь «спасибо», «ты важна», «ты нужна», это важно для человека», — запричитала Татьяна Лазарева.

Напомним, оказавшись далеко от соотечественников, звезда решила заняться их оскорблениями, пройдясь по матерям, которые неправильно воспитывают своих детей, используя маты и ругань, кроме того, обвинила в алкоголизме.

«Тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!» — не стала церемониться Лазарева.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.