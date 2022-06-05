Танцуют все! Семенович сотрясла яхту своими округлостями в купальнике с глубоким декольте

Анна Семенович улетела в Турцию в отпуск.

Анна Семенович, как и многие россияне, включая Ксению Бородину, выбрала этим летом для отдыха Турцию. Певица расположилась в пятизвездочном отеле в районе Кемера.

В своем телеграме артистка написала, что никогда не любила лодки, но сейчас поняла всю прелесть морских прогулок.

Своим поклонникам звезда показала, как отрывается на белоснежной яхте, примерив купальник с глубоким декольте и накинув легкий халатик.

Анна Семенович выразила свою радость и восторг в виде танца, которым немало впечатлились ее фолловеры, все-таки аппетитные формы знаменитости выглядят очень эффектно во время движений.

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