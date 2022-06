Елизавета II получила поздравление с юбилеем правления от медвежонка Паддингтона

Британская корона выпустила забавный ролик к празднованию 70-летия правления Елизаветы II. В нем 96-летняя королева пьет чай с медвежонком Паддингтоном — персонажем книг английского писателя Майкла Бонда, чьи приключения были экранизированы в 2014 и 2017 годах.

Анимированный мишка, популярный у британских детей, говорит правительнице, что всегда носит с собой сэндвич с мармеладом. Затем монаршая особа показывает, что у нее тоже есть такой в сумочке.

За окном в этот момент собрались жители страны, празднующие юбилей, гвардейцы начинают играть знаменитую композицию We will rock you, а Паддингтон снимает шляпу и благодарит королеву за все, что она сделала для народа.

Да, умеют британцы красиво преподнести свое наследие. Чего стоит только перфоманс, когда Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга забрал королеву из дворца, а затем он «выпрыгнула» с парашютом из вертолета.

